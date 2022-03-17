В городах вокруг Киева оккупанты уничтожают местное население - Арестович

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты грубо и массированно уничтожают местное население в городах вокруг Киева. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.
Алексей Арестович - фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", в Госэкоинспекции подсчитали, на какую сумму оккупанты уже украли украинскую воду. В результате военной атаки российскими оккупантами 24 февраля были взяты под полный контроль все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.
Также "Комментарии" писали, что приложение Starlink загрузили рекордное количество раз в сутки в Украине. Приложение Starlink позволяет получить доступ к широкополосному интернету от Space-X в зонах, где не было интернет-покрытия или оно было очень плохим. Через приложение гаджет получает доступ к спутнику и сеть интернет работает нормально благодаря такой технологии.
Читайте на портале "Комментарии": Арестович объяснил, можно ли сейчас деблокировать Мариуполь. По словам Арестовича, российские оккупанты вызвали в Мариуполе гуманитарную катастрофу. В таких сложных условиях среди оставшихся в городе марупольцев оккупанты сразу начинают распространять пропаганду, в частности фейки, призванные рассорить людей и расколоть мысли.
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