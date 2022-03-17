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Главная Новости Оборона 2022 В городах вокруг Киева оккупанты уничтожают местное население - Арестович
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В городах вокруг Киева оккупанты уничтожают местное население - Арестович

Арестович сообщил, что российские оккупанты насилуют и убивают жителей городов вокруг Киева.

сегодня, 14:57
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские оккупанты грубо и массированно уничтожают местное население в городах вокруг Киева. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

В городах вокруг Киева оккупанты уничтожают местное население - Арестович

Алексей Арестович - фото из открытых источников

"В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичны, то сейчас ситуация ухудшилась. Российская армия умышленно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", — сообщил Арестович на брифинге.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Госэкоинспекции подсчитали, на какую сумму оккупанты уже украли украинскую воду. В результате военной атаки российскими оккупантами 24 февраля были взяты под полный контроль все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

Также "Комментарии" писали, что приложение Starlink загрузили рекордное количество раз в сутки в Украине. Приложение Starlink позволяет получить доступ к широкополосному интернету от Space-X в зонах, где не было интернет-покрытия или оно было очень плохим. Через приложение гаджет получает доступ к спутнику и сеть интернет работает нормально благодаря такой технологии.

Читайте на портале "Комментарии": Арестович объяснил, можно ли сейчас деблокировать Мариуполь. По словам Арестовича, российские оккупанты вызвали в Мариуполе гуманитарную катастрофу. В таких сложных условиях среди оставшихся в городе марупольцев оккупанты сразу начинают распространять пропаганду, в частности фейки, призванные рассорить людей и расколоть мысли.


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Источник: https://protect.comments.ua/ua/news/2022/deblokuvannya-mariupolya-arestovich-poyasniv-chi-mozhliva-zaraz-taka-operaciya-696066.html
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