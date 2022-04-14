В "Азове" считают возможной деблокаду Мариуполя: подробности

В полку Азов сообщили, что деблокировать Мариуполь возможно. Как сообщают "Комментарии", такое заявление в комментарии Радио Свобода сделал заместитель командира полка "Азов" с позывным "Калина".

Азов - фото из открытых источников

"Мы надеемся, мы боремся с оптимизмом и ждем решительных действий нашего военно-политического руководства относительно деблокады города, победы в этой войне. Мы считаем, что это возможно (деблокада – ред.). Никто из экспертов и аналитиков не считал возможным, чтобы та группа защитников Мариуполя, весь этот гарнизон будет так долго держаться", — отметил заместитель командира полка "Азов".

Также он заявил, что у защитников Мариуполя достаточно духа для того, чтобы защищать Мариуполь "сколько нужно".

Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента назвали главный просчет войны России против Украины. Россия начала войну против Украины, чтобы не допустить ее вступление в НАТО для защиты российских границ, но уже к концу года Швеция и Финляндия могут вступить в Альянс.

Также "Комментарии" писали, что Россия создает в Мариуполе гетто: жителей заставляют одевать белые ленты для "приманки" снайперов. По словам советника мэра города Мариуполь, также поступает информация о введении российскими военными отдельных "пропусков", позволяющих передвигаться по городу. Выход или выезд из города практически невозможен.

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