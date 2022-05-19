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Главная Новости Оборона 2022 Уничтожены боеприпасы, живая сила и десятки единиц техники: авиация ВСУ нанесла удары по оккупантам
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Уничтожены боеприпасы, живая сила и десятки единиц техники: авиация ВСУ нанесла удары по оккупантам

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще две воздушные цели противника

сегодня, 11:43
Автор:

Денис
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Украинская авиация нанесла удары по скоплению техники оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Уничтожены боеприпасы, живая сила и десятки единиц техники: авиация ВСУ нанесла удары по оккупантам

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Вчера, 18 мая украинская ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожены боеприпасы, живая сила и около двух десятков бронированных машин. 

Также сообщается, что подразделения зенитных ракетных войск сбили крылатую ракету в небе над Днепропетровской областью, а над Харьковской областью был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что военное положение на все лето: что стоит за решением президента – какие планы у военного командования. У президента решили, что ВСУ понадобится больше времени для контратак. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ВСУ продолжают наносить удары по позициям противника на юге Украины. За сутки было нанесено 90 ударов по противнику. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что помощь Украине: назвали ТОП-10 стран-благотворителей. Платформа єДопомога разработана для помощи гражданам, пострадавшим от российской агрессии. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что штурм провалился, враг потерпел поражение сразу на четырех направлениях, – Генштаб ВСУ. За сутки на Донбассе украинские воины отразили 16 вражеских атак. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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