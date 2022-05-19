Уничтожены боеприпасы, живая сила и десятки единиц техники: авиация ВСУ нанесла удары по оккупантам

Украинская авиация нанесла удары по скоплению техники оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Вчера, 18 мая украинская ударная авиация под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожены боеприпасы, живая сила и около двух десятков бронированных машин.

Также сообщается, что подразделения зенитных ракетных войск сбили крылатую ракету в небе над Днепропетровской областью, а над Харьковской областью был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что военное положение на все лето: что стоит за решением президента – какие планы у военного командования. У президента решили, что ВСУ понадобится больше времени для контратак. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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