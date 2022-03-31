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Главная Новости Оборона 2022 Украинские воины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области
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Украинские воины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

31 марта 2022, 15:15 comments5714
Автор:

Денис
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Украинские защитники продолжают стойко держать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

Украинские воины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Противник продолжает осуществлять попытки продвижения по направлениям населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, однако успеха не имеет.

По состоянию на вечер 30 марта и утро 31 марта защитники Запорожской области ликвидировали семь оккупантов и еще шестерых удалось ранить. Также были уничтожены два вражеских бронетранспортера. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинцы могут приобщиться к проекту по высадке овощных культур на земле. "Сады Победы": сколько Украина недополучит урожая в 2022 году и как сделать свой вклад. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что РФ готовит серию "референдумов" в своих квазиобразованиях: что за этим стоит – какая цель. В российском Совете федерации ожидают проведения так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий к РФ, главари непризнанных республик готовы провести их как можно скорее. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что тероборона уничтожила технику оккупантов в Киевской области. Наши защитники в Киевской области устроила оккупантам горячий прием. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в результате обстрелов врага повреждены дома в нескольких общинах Житомирской области. Удары вражеской авиации: оккупант в Житомирской области обстрелял несколько общин. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60286/situatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-31.03.2022-stanom-na-0800---zsu,-36-doba.html
Теги:
comments

Обсуждения

Сергей

31 марта 2022, 15:03

Провести референдум по присоединению к Украине Ростовской области. (Для начала)

дед

31 марта 2022, 14:41

воооины. да не спорю вариантов нет а бабы еще нарожают но это время а его нет значит опять как 57 к 0

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