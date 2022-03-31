Украинские воины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

Украинские защитники продолжают стойко держать оборону и уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

Противник продолжает осуществлять попытки продвижения по направлениям населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, однако успеха не имеет.

По состоянию на вечер 30 марта и утро 31 марта защитники Запорожской области ликвидировали семь оккупантов и еще шестерых удалось ранить. Также были уничтожены два вражеских бронетранспортера.

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