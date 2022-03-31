Удары вражеской авиации: оккупант в Житомирской области обстрелял несколько общин

В Житомирской области в результате ударов вражеской авиации повреждены дома мирных жителей в Гладковицкой общине. Малинская община также подверглась артиллерийским обстрелам оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Телеграмме.

Уничтоженный дом - фото из открытых источников

"Утром 30 марта удар вражеской авиации пришелся на окраины села в Гладковицкой общине. В результате чего были повреждены жилые дома. Днем в Малинской территориальной общине враг произвел артиллерийский обстрел одного из сел, в результате чего повреждения получили усадьбы и хозяйственные постройки", — сообщает Нацполиция.

Как сообщает Нацполиция, в Житомирском районе найдены обломки ракет в поле возле одного из сел Старосилецкой общины.

По информации Нацполиции, правоохранительные органы фиксируют результаты военных преступлений российских оккупантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похитили 12-летнюю девочку во время эвакуации людей из Мариуполя. Ребенок пытался эвакуироваться из города вместе с местными жителями. Офис генерального прокурора отмечает, что Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также "Комментарии" писали, что в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений.

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