Удары вражеской авиации: оккупант в Житомирской области обстрелял несколько общин

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Карина Ожерельева
В Житомирской области в результате ударов вражеской авиации повреждены дома мирных жителей в Гладковицкой общине. Малинская община также подверглась артиллерийским обстрелам оккупантов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Телеграмме.
Уничтоженный дом - фото из открытых источников
Как сообщает Нацполиция, в Житомирском районе найдены обломки ракет в поле возле одного из сел Старосилецкой общины.
По информации Нацполиции, правоохранительные органы фиксируют результаты военных преступлений российских оккупантов.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похитили 12-летнюю девочку во время эвакуации людей из Мариуполя. Ребенок пытался эвакуироваться из города вместе с местными жителями. Офис генерального прокурора отмечает, что Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Также "Комментарии" писали, что в окрестностях Киева уже в ближайшие дни будут ожесточенные бои — британская разведка. Войска РФ и дальше удерживают позиции на востоке и западе от Киева, несмотря на вывод некоторого количества подразделений.
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