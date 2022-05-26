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Украинские воины уничтожили два российских танка в Луганской области (ВИДЕО)

Бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады показали результаты своей боевой работы в Луганской области

сегодня, 14:07
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенка в социальной сети Facebook.

Украинские воины уничтожили два российских танка в Луганской области (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и показали результаты своей боевой работы. Так, вчера (25 мая) бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенка уничтожили два российских танка в Луганской области. 

На опубликованном видео запечатлена разбитая и догорающая техника оккупантов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Песков рассказал, какие требования Москва ставит Киеву относительно оккупированных территорий. Пресс-секретарь Путина дал понять, что Россия не собирается уходить с оккупированных территорий. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что вторжением Путин перечеркнул все: сколько украинцев негативно относятся к РоссииДо полномасштабного вторжения к РФ хорошо относились 34% населения Украины. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что на Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина. Официальный Киев уже дал понять, что мира с Россией за счет территориальных уступок не будет. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинская авиация поразила вражескую ротно-тактическую группу: уничтожена живая сила и техника. Кроме того, в небе над Украиной были сбиты пять беспилотников оперативно-тактического уровня "Орлан-10". 


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Источник: https://www.facebook.com/57InfantryBrigade/
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