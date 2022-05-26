Украинская авиация поразила вражескую ротно-тактическую группу: уничтожена живая сила и техника

Украинская авиация продолжает наносить удары по оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Вчера вечером (25 мая) враги с помощью стратегической авиации нанесли ракетные удары по группировке украинских военных на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две из этих ракет удалось перехватить истребителям ВС ВСУ.

В свою очередь украинская ударная авиация в очередной раз нанесла удар по позициям противника.

"На этот раз – поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.", — сообщает Командование ВС ВСУ.

Кроме того, в небе над Украиной были сбиты пять беспилотников "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путин под дулами автоматов будет давать гражданство РФ жителям оккупированных областей Украины. Указ Путина вступил в силу.

Читайте также о том, что военный эксперт назвал главную причину, которая не дает ВСУ пойти в контрнаступление. Украинские защитники до сих пор ждут дальнобойную артиллерию от союзников.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг. В Кремле предусматривали возможность того, что США не позволят России продолжать платить по своим облигациям и провели платежи заранее. Поэтому дефолт в РФ можно ожидать не в мае, а в июле.

Также "Комментарии" сообщали о том, что задержание ставленника Москвы Додона: о чем это говорит – почему это важно, учитывая войну в Украине. Задержание Додона в Молдове может существенно перекроить политические расклады в стране.

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