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Главная Новости Оборона 2022 Украинские воины показали, как уничтожили оккупантов, которые пытались захватить здание в одном из сел
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Украинские воины показали, как уничтожили оккупантов, которые пытались захватить здание в одном из сел

Солдаты противника были уничтожены, а выжившие взяты в плен

сегодня, 17:35
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. Об этом сообщается на официальной странице К2 54 ОМБр в социальной сети Facebook. 

Украинские воины показали, как уничтожили оккупантов, которые пытались захватить здание в одном из сел

ВСУ

Наши защитники заметили, как отряд оккупантов пытался захватить двухэтажное здание в одном из населённых пунктов. 

"Но разведчики группы К2 как раз проводили аэроразведку в этом районе, а оружие было наготове", — сообщает К2 54 ОМБр.

Сообщается, что солдаты противника были уничтожены, а выжившие взяты в плен. 

Украинские воины показали, как уничтожили оккупантов, которые пытались захватить здание в одном из сел - фото 2

Внимание! Видео 18+

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе. На "Азовсталь" сбрасывают трехтонные бомбы. Сообщается, что под завалами могут находится несколько сотен граждан. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Румынии заявили, что добудут первые объемы газа уже в этом году: что известно. Румыния планирует добывать газ из шельфа Черного моря. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба сообщил, как будет решаться конец войны с россией. Кулеба заявил, что конец войны будет решаться на поле боя. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что СБУ узнала страшные планы оккупантов по Мариуполю: подробности. СБУ перехватила разговор оккупантов о Мариуполе. В ведомстве отмечают, что аудиоперехват в очередной раз подтверждает то, что настоящая цель оккупантов — это стереть нашу страну с лице Земли. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BJpwabyfeAg&t=89s
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