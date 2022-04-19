Украинские воины показали, как уничтожили оккупантов, которые пытались захватить здание в одном из сел



















Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. Об этом сообщается на официальной странице К2 54 ОМБр в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники заметили, как отряд оккупантов пытался захватить двухэтажное здание в одном из населённых пунктов.

"Но разведчики группы К2 как раз проводили аэроразведку в этом районе, а оружие было наготове", — сообщает К2 54 ОМБр.

Сообщается, что солдаты противника были уничтожены, а выжившие взяты в плен.





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Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в Мариуполе. На "Азовсталь" сбрасывают трехтонные бомбы. Сообщается, что под завалами могут находится несколько сотен граждан. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба сообщил, как будет решаться конец войны с россией. Кулеба заявил, что конец войны будет решаться на поле боя. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что СБУ узнала страшные планы оккупантов по Мариуполю: подробности. СБУ перехватила разговор оккупантов о Мариуполе. В ведомстве отмечают, что аудиоперехват в очередной раз подтверждает то, что настоящая цель оккупантов — это стереть нашу страну с лице Земли. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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