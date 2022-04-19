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Кулеба сообщил, как будет решаться конец войны с россией

Кулеба заявил, что конец войны будет решаться на поле боя

сегодня, 17:21
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что окончание войны России против Украины будет решаться на поле боя. По словам Кулебы, вопросы войны не будут решаться за столом переговоров. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Дмитрий Кулеба сделал во время интервью телеканалу France24.

Кулеба сообщил, как будет решаться конец войны с россией

Кулеба - фото из открытых источников

Кулебу спросили, смогут ли переговоры между Украиной и Россией привести к прекращению войны.

"Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров", — заявил министр иностранных дел Украины, отвечая на вопросы во время интервью.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг. Франции понадобится несколько недель, чтобы разработать вопрос отказа от российской нефти со своими европейскими партнерами. Есть все основания говорить, что нефтяное эмбарго будет принято. Европа должна выйти на принятие политического решения.

Также "Комментарии" писали, что Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов. По его словам, украинцы должны быть готовы к тому, что ракетные удары по городам будут производиться до последнего дня войны. Поэтому не нужно игнорировать воздушную тревогу, а следует идти в укрытие или соблюдать правила двух стенок — прятаться в коридоре или бомбоубежище. В России еще очень много ракет, еще сотни.


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Источник: https://twitter.com/France24_fr/status/1516389306880991236
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