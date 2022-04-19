СБУ узнала страшные планы оккупантов по Мариуполю: подробности

Российские оккупанты никак не могут захватить Мариуполь и намерены сравнять с землей завод "Азовсталь", где украинские военные держат оборону и где прячутся мирные жители Мариуполя. Также оккупанты готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба. Как сообщают "Комментарии", Служба безопасности Украины перехватила соответствующий разговор командира российского полка с женой.

Разрушенный Мариуполь - фото из открытых источников

"На записи: ростовский командир взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от легендарного здания. "Ждем здесь сюрпризы" от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнят все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", – рассказывает он своей жене. На вопрос о судьбе мирного населения отвечает: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…"", — идется в сообщении СБУ.

Как отмечает СБУ, перехваченный разговор еще раз подтверждает, что настоящая цель оккупантов — стереть Украину с лица земли.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.

Также "Комментарии" писали, что Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов. В эфире телемарафона советник президента Алексей Арестович прокомментировал бои на востоке Украины и объяснил, как изменили тактику оккупанты.

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