СБУ узнала страшные планы оккупантов по Мариуполю: подробности

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты никак не могут захватить Мариуполь и намерены сравнять с землей завод "Азовсталь", где украинские военные держат оборону и где прячутся мирные жители Мариуполя. Также оккупанты готовят 3-тонные "сюрпризы" с неба. Как сообщают "Комментарии", Служба безопасности Украины перехватила соответствующий разговор командира российского полка с женой.
Разрушенный Мариуполь - фото из открытых источников
Как отмечает СБУ, перехваченный разговор еще раз подтверждает, что настоящая цель оккупантов — стереть Украину с лица земли.
Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж. Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон задает решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг.
Также "Комментарии" писали, что Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов. В эфире телемарафона советник президента Алексей Арестович прокомментировал бои на востоке Украины и объяснил, как изменили тактику оккупанты.
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