Польша заявила о полной независимости от российского газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна выходит из любых форм зависимости от России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на канцелярию премьер-министра Моравецкого в Твиттере.

Матеуш Моравецкий - фото из открытых источников

Матеуш Моравецкий заявил, что завершилась эра зависимости Польши от России.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодняшний день 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил премьер-министр Польши.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки. Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других.

Также "Комментарии" писали, что Путин снова нашел оправдание войны в Украине. Президент России Владимир Путин снова попытался оправдаться за развязывание войны в Украине. Он заявил, что, если бы не приказал российской армии вторгнуться на территорию Украины, масштабный вооруженный конфликт охватил бы уже территорию России.

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