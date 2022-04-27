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Польша заявила о полной независимости от российского газа

Сегодня 78% газа в Польше – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство

сегодня, 18:34
Автор:

Карина Ожерельева
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна выходит из любых форм зависимости от России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на канцелярию премьер-министра Моравецкого в Твиттере.

Польша заявила о полной независимости от российского газа

Матеуш Моравецкий - фото из открытых источников

Матеуш Моравецкий заявил, что завершилась эра зависимости Польши от России.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодняшний день 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил премьер-министр Польши.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки. Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других.

Также "Комментарии" писали, что Путин снова нашел оправдание войны в Украине. Президент России Владимир Путин снова попытался оправдаться за развязывание войны в Украине. Он заявил, что, если бы не приказал российской армии вторгнуться на территорию Украины, масштабный вооруженный конфликт охватил бы уже территорию России.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП нашли пояснения взрывов в трех областях России. Взрывы ночью и утром в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ в Офисе президента считают "совершенно естественным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников". Взрывы на складах оружия в Белгородской и Воронежской областях советник главы ОП назвал естественным процессом, потому что кармы избежать еще не удавалось никому.


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Источник: https://twitter.com/PremierRP/status/1519307173251235841
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