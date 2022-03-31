logo

BTC/USD

46492.79

ETH/USD

3477.11

LTC/USD

126.69

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО)

Наши воины продолжают стоять на защите Украины.

31 марта 2022, 17:18 comments2605
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Защитники Черниговской области освободили несколько населённых пунктов от оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО)

ВСУ

В настоящий момент освобожденные села очищают от российских минно-взрывных устройств. 

"Два населенных пункта Черниговской области — Слобода и Лукашевка — освобождены подразделениями оперативного командования "Север". В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами и помощи местным жителям, которые были в оккупации", — сообщают в ОК "Север".

Также были опубликованы фотографии с места событий. 

Украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО) - фото 2

Украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО) - фото 3

Фото: Оперативное командование "Север". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что президент призвал Европу объединиться, ради помощи Украине и, чтобы отстоять главные европейские принципы. Зеленский рассказал, в чем угроза для ЕС, если Украина проиграет Мариуполь. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что важные вопросы работы банковской сферы теперь объединены на сайте Финансовая оборона Украины. "Финансовая оборона Украины": НБУ запустил сайт с ответами на самые распространенные вопросы. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинские воины уничтожили технику и живую силу оккупантов в Запорожской области. Наши воины продолжают стоять на защите Украины.

Портал "Комментарии" сообщал о том, что известный украинский боксер Александр Усик решил боксировать с Джошуа: что известно.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!