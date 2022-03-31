Украинские военные освободили от оккупантов два населённых пункта в Черниговской области (ФОТО)

Защитники Черниговской области освободили несколько населённых пунктов от оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

В настоящий момент освобожденные села очищают от российских минно-взрывных устройств.

"Два населенных пункта Черниговской области — Слобода и Лукашевка — освобождены подразделениями оперативного командования "Север". В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами и помощи местным жителям, которые были в оккупации", — сообщают в ОК "Север".

Также были опубликованы фотографии с места событий.

Фото: Оперативное командование "Север".

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