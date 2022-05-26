Украинские танкисты уничтожили танк оккупантов на расстоянии более семи километров (ВИДЕО)

Украинские танкисты продолжают демонстрировать свое мастерство и уничтожать противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ

Как сообщает СтратКом ВСУ, наши воины-танкисты мастерским выстрелом уничтожили танк оккупантов. Видео, на котором запечатлена боевая работа украинских военных было опубликовано в Telegram.

"Видео и кадры уничтожения вражеского танка нашим танком стрельбой с закрытых позиций на расстоянии более 7 км.", — подписала свой пост пресс-служба СтратКома ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный экстренно обратился к западным союзникам. Валерий Залужный призвал Запад предоставить Украине оружие дальнего действия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что пытались обойти позиции ВСУ: на юге Украины оккупантов уничтожили при поддержке вертолетов. За ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ во взаимодействии с авиацией и ВМС выполнили более 50 огневых заданий.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Китае заявили, что активизировали усилия, чтобы усадить за стол переговоров Украину и РФ. Существует тенденция затяжной войны в Украине. Поэтому Китай призывает к продвижению мирных переговоров, усилия в этом направлении уже активизировались.

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