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Главная Новости Оборона 2022 Украинские танкисты уничтожили танк оккупантов на расстоянии более семи километров (ВИДЕО)
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Украинские танкисты уничтожили танк оккупантов на расстоянии более семи километров (ВИДЕО)

Огонь по противнику велся с закрытых позиций

сегодня, 17:46
Автор:

Денис
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Украинские танкисты продолжают демонстрировать свое мастерство и уничтожать противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Украинские танкисты уничтожили танк оккупантов на расстоянии более семи километров (ВИДЕО)

ВСУ

Как сообщает СтратКом ВСУ, наши воины-танкисты мастерским выстрелом уничтожили танк оккупантов. Видео, на котором запечатлена боевая работа украинских военных было опубликовано в Telegram. 

"Видео и кадры уничтожения вражеского танка нашим танком стрельбой с закрытых позиций на расстоянии более 7 км.", — подписала свой пост пресс-служба СтратКома ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Залужный экстренно обратился к западным союзникам. Валерий Залужный призвал Запад предоставить Украине оружие дальнего действия. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что история, как тяжелораненый боец 4 дня пролежал один в лесопосадке и выжил: что его спасло. Боец наложил турникет и остановил кровь, но от ранения ослаб и самостоятельно выйти к своим позициям не смог. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что пытались обойти позиции ВСУ: на юге Украины оккупантов уничтожили при поддержке вертолетов. За ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ во взаимодействии с авиацией и ВМС выполнили более 50 огневых заданий. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Китае заявили, что активизировали усилия, чтобы усадить за стол переговоров Украину и РФ. Существует тенденция затяжной войны в Украине. Поэтому Китай призывает к продвижению мирных переговоров, усилия в этом направлении уже активизировались. 


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Источник: https://t.me/AFUStratCom
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