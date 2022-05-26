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Пытались обойти позиции ВСУ: на юге Украины оккупантов уничтожили при поддержке вертолетов

За ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ во взаимодействии с авиацией и ВМС выполнили более 50 огневых заданий

сегодня, 16:32
Автор:

Денис
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Враг предпринял попытку продвинуться в сторону города Николаев. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Пытались обойти позиции ВСУ: на юге Украины оккупантов уничтожили при поддержке вертолетов

ВСУ

ОК "Юг" опубликовало текущую оперативную обстановку на юге Украины по состоянию на полдень 26 мая. Сообщается, что враг, пытаясь укрепиться на оккупированной Херсонщине, приступил к построению третьего рубежа обороны.

В тоже время, выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, оккупанты силами усиленного взвода при поддержке двух танков и трех БМП пытались обойти позиции защитников Украины.

"Огневым поражением, при поддержке 4️ вертолетов Ми-8 противнику нанесены потери до 7️ рашистов и уничтожена 1️ БМП-2", — сообщают наши военные. 

Отмечается, что получив мощный отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи.

Кроме того, за ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ во взаимодействии с авиацией и ВМС выполнили более 50 огневых заданий. Потери противника уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена. Дефицита соли в Украине не будет, но она подорожает. 

Читайте также о том, что почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу. Происходящее с заявками Швеции и Финляндии на членство в НАТО должно стать уроком для Украины. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в МВД объяснили, зачем Лукашенко вдруг решил провести "учения" на границе с Волынью. Александр Лукашенко решил подыграть президенту РФ Владимиру Путин. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские воины уничтожили два российских танка в Луганской области (ВИДЕО). Бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады показали результаты своей боевой работы в Луганской области. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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