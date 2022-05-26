Пытались обойти позиции ВСУ: на юге Украины оккупантов уничтожили при поддержке вертолетов

Враг предпринял попытку продвинуться в сторону города Николаев. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

ОК "Юг" опубликовало текущую оперативную обстановку на юге Украины по состоянию на полдень 26 мая. Сообщается, что враг, пытаясь укрепиться на оккупированной Херсонщине, приступил к построению третьего рубежа обороны.

В тоже время, выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, оккупанты силами усиленного взвода при поддержке двух танков и трех БМП пытались обойти позиции защитников Украины.

"Огневым поражением, при поддержке 4️ вертолетов Ми-8 противнику нанесены потери до 7️ рашистов и уничтожена 1️ БМП-2", — сообщают наши военные.

Отмечается, что получив мощный отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи.

Кроме того, за ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ во взаимодействии с авиацией и ВМС выполнили более 50 огневых заданий. Потери противника уточняются.

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