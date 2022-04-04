Украинские ССО захватили ценный трофей: как он выглядит (ФОТО)

Украинские бойцы Сил специальных операций захватили вражескую технику, которая являлась важным звеном в работе комплекса С-300ПМУ. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook.

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Как стало известно, наши воины смогли "затрофеить" вражескую радиолокационную станцию 30Н6Е.

"Она является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ. Может одновременно производить сопровождение до 100 целей, а также наведение и пуск 12 зенитных управляемых ракет по шести целям с распознаванием "свой-чужой", — сообщает Воздушное командование "Восток".

Фото: ВК "Восток".

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