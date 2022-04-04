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Украинские ССО захватили ценный трофей: как он выглядит (ФОТО)

Наши воины еще немного демилитаризировали оккупантов

4 апреля 2022, 17:28
Автор:

Денис
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Украинские бойцы Сил специальных операций захватили вражескую технику, которая являлась важным звеном в работе комплекса С-300ПМУ. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Восток" в социальной сети Facebook. 

Украинские ССО захватили ценный трофей: как он выглядит (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, наши воины смогли "затрофеить" вражескую радиолокационную станцию 30Н6Е. 

"Она является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ. Может одновременно производить сопровождение до 100 целей, а также наведение и пуск 12 зенитных управляемых ракет по шести целям с распознаванием "свой-чужой", — сообщает Воздушное командование "Восток". 

Украинские ССО захватили ценный трофей: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: ВК "Восток". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Сергей Притула о волонтерском штабе: на первой неделе, все что мы имели, раздавалось во все стороны. Руководитель волонтерского штаба признается — в первые дни войны было очень много запросов — волонтеры раздавали все, что было. 

Читайте также о том, что пожелание страны-агрессора по поводу собрания Совбеза ООН просто проигнорировали. Нардеп: у рашистов не получится оболгать Бучу и погибших – они в истерике. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что лидер Франции даже стал героем мемов из-за своих регулярных телефонных звонков с главой Кремля. Моравецкий вспомнил о Гитлере и пристыдил Макрона за постоянные звонки Путину. 

Также "Комментарии" информировали о том, что оккупанты распространяют новый фейк, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Украины. Украинцев предупредили о новых провокациях со стороны России: что известно. 


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Источник: https://www.facebook.com/pvkshid
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