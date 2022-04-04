Украинцев предупредили о новых провокациях со стороны России: что известно

Российские оккупанты распространяют фейк по применению украинскими военными оружия с фосфором и хлором. Украинцев призвали не верить в провокацию со стороны РФ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Оккупанты распространяют фейки - Центр противодействия дезинформации

"Через прокремлевские сообщества в Telegram враг продвигает тезис о том, что "ВСУ применили хлор и фосфор на разных участках фронта (Херсонщина и Луганщина)". Это очередная попытка оккупантов подготовить информационное поле для оправдания военных преступлений России и попытки запугать население на фоне передислокации войск на Донбасс и Юг нашей страны", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что российские медиа распространяли дезинформационную кампанию 27 февраля для создания панических настроений среди населения. РФ сообщала о якобы украинских провокациях с фосфором в Гостомеле.

Также отмечается, что Россия 25 марта и 2 апреля использовала фосфор в ОРДЛО. Тогда российские СМИ пытались обвинить вооруженные силы Украины в применении запрещенного оружия.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Минобороны сообщили, что на самом деле означает уход российских войск — "это не капитуляция оккупантов". В Украине, несмотря на уход российских оккупантов с некоторых территорий, до сих пор остается высокий риск эскалации и вероятность ракетных ударов, в том числе и по крупным городам.

Также "Комментарии" писали, что Россия ракетными ударами накрывает юг – снова досталось Одессе и Николаеву. Информация о том, куда именно собиралась попасть Россия и по каким объектам в результате был нанесен удар – пока не сообщается.

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