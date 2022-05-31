Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение оккупантов (ФОТО)

Украинские воины продолжают уничтожать солдат и технику противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

В одном из районов выполнения задач разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили оккупантов вместе с их техникой.

"Воинами-разведчиками ДШВ ВСУ успешно уничтожено в инженерное подразделении российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать врагов Украины", — Командование ДШВ ВСУ.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко тоже решился на "спецоперацию" в Украине: диктатор раскрыл детали. Александр Лукашенко похвастался, что его спецы без единого выстрела провели "спецоперацию" в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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