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Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение оккупантов (ФОТО)

ВСУ уничтожили оккупантов вместе с их техникой

сегодня, 15:57
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать солдат и технику противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украинские десантники уничтожили инженерное подразделение оккупантов (ФОТО)

ВСУ. Фото из открытых источников

В одном из районов выполнения задач разведчики Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили оккупантов вместе с их техникой. 

"Воинами-разведчиками ДШВ ВСУ успешно уничтожено в инженерное подразделении российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать врагов Украины", — Командование ДШВ ВСУ. 

Также десантники опубликовали снимки с места событий. Фото:18+

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко тоже решился на "спецоперацию" в Украине: диктатор раскрыл детали. Александр Лукашенко похвастался, что его спецы без единого выстрела провели "спецоперацию" в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что В Украине будут отмечать новый государственный праздник. В июле отметят День Украинской Государственности. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путин установил две даты по оккупации Луганской и Донецкой областей. Россия якобы намерена оккупировать весь Донбасс до 1 июля. Сначала планируют захват Луганской области. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Сети появилось видео, как украинские вертолеты прорывались в блокадный Мариуполь. Во время одной из миссий для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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