logo

BTC/USD

31597.78

ETH/USD

1960.40

LTC/USD

67.73

USD/UAH

36.00

EUR/UAH

38.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 В Сети появилось видео, как украинские вертолеты прорывались в блокадный Мариуполь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сети появилось видео, как украинские вертолеты прорывались в блокадный Мариуполь

Во время одной из миссий для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов"

сегодня, 14:51
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:








К Защитникам Мариуполя летало 16 вертолетов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

В Сети появилось видео, как украинские вертолеты прорывались в блокадный Мариуполь

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, к украинским военным на "Азовстали" летало 16 вертолетов, которые были загружены необходимым снаряжением. 

"Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Сообщается, что всего было семь таким миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".

"Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.", — СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что дефицит овощей и фруктов в Украине: каких продуктов не увидим на столах и как будут меняться цены. Из-за оккупации юга Украины и роста цен на горючее цены на продукты в регионах будут отличаться. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Данилов раскритиковал тех, кто кричал о победе еще в апреле. Алексей Данилов считает, что война еще будет продолжаться, до победы — много работы. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что какие итоги мая в битве за Донбасс: что дальше задумал Путин – как сломать его планы. Российская армия в Украине несет огромные потери, но по трупам своих же солдат и офицеров продолжает наступать. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" — перехват разговора (ВИДЕО). Серьезные потери деморализуют солдат противника. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/2346
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!