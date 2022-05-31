В Сети появилось видео, как украинские вертолеты прорывались в блокадный Мариуполь



















К Защитникам Мариуполя летало 16 вертолетов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, к украинским военным на "Азовстали" летало 16 вертолетов, которые были загружены необходимым снаряжением.

"Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.", — сообщает СтратКом ВСУ.

Сообщается, что всего было семь таким миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".

"Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.", — СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что дефицит овощей и фруктов в Украине: каких продуктов не увидим на столах и как будут меняться цены. Из-за оккупации юга Украины и роста цен на горючее цены на продукты в регионах будут отличаться. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Данилов раскритиковал тех, кто кричал о победе еще в апреле. Алексей Данилов считает, что война еще будет продолжаться, до победы — много работы. Читайте об этом в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что какие итоги мая в битве за Донбасс: что дальше задумал Путин – как сломать его планы. Российская армия в Украине несет огромные потери, но по трупам своих же солдат и офицеров продолжает наступать. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" — перехват разговора (ВИДЕО). Серьезные потери деморализуют солдат противника. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!