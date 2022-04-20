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Главная Новости Оборона 2022 Украинские десантники уничтожили еще два летательных аппарата оккупантов (ФОТО)
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Украинские десантники уничтожили еще два летательных аппарата оккупантов (ФОТО)

Российские БПЛА были поражены с помощью ЗРК “Stinger” и “Starstreak”

сегодня, 19:16
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать государство от агрессора и уничтожать его технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Украинские десантники уничтожили еще два летательных аппарата оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, вчера (19 апреля) воинам-десантникам удалось сбить два беспилотных летательных аппарата противника. Ими оказались БПЛА — “Горизонт Эйр S-100” и “Орлан-10”. 

Сообщается, что вражеские воздушные цели были поражены с помощью ЗРК “Stinger” и “Starstreak”.

"Военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. В частности, цена российского БПЛА “Горизонт Эйр S-100 стартует от одного миллиона евро", — Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эвакуация из Мариуполя не состоялась – оккупанты обстреляли зону "Азовстали". Оккупанты не соблюдали режим тишины, поэтому эвакуация из Мариуполя не была проведена. 

Читайте также о том, что "Беглые" депутаты: сколько нардепов сейчас незаконно находится за границей. На сегодняшний день в парламенте не больше трех "беглецов". 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Мариуполе погибла 91-летняя пенсионерка, пережившая немецкую оккупацию. В 10 лет Ванда Объедкова пряталась от немцев в подвале в Мариуполе. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Медведев назвал смысл войны против Украины — "предотвратить нападение на россию". По словам Медведева, россия напала на Украину, чтобы "предотвратить" атаку на себя. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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