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Украинские десантники сбили крылатую ракету в небе над Донецкой областью (ФОТО)

Воины десантники сбили уже шесть крылатых ракет

4 мая 2022, 16:55
Автор:

Денис
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Украинские воины сбили крылатую ракету оккупантов в небе над Донецкой областью. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. 

Украинские десантники сбили крылатую ракету в небе над Донецкой областью (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, вчера, 3 мая, в небе над Донецкой областью наши воины десантники уничтожили крылатую ракету армии рф. 

"Российское ракетное оружие было направлено забрать жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Также отмечается, что данная ракета стала уже шестой, которую удалось уничтожить подразделениям противовоздушной обороны ДШВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что очередного "Минска" не будет: что значат заявления Зеленского – каким может быть мир. Война в любом случае должна закончиться переговорами Зеленского и Путина. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Подоляк жестко отреагировал на заявления России об израильских наемниках в Украине. В Офисе президента отреагировали на заявления МИД россии об иностранных наемниках. Подробно об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что счетная палата планирует войти в состав Европейской палаты аудиторов. Валерий Пацкан обратился к членам Контактного комитета ЕС с просьбой включить Счетную палату в сеть кандидатов высших органов аудита. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что что может предпринять агрессор для наступления на Одесскую области. Россия может попытаться высадить десант в Одесской области. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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