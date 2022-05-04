Украинские десантники сбили крылатую ракету в небе над Донецкой областью (ФОТО)

Украинские воины сбили крылатую ракету оккупантов в небе над Донецкой областью. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

ВСУ

Как стало известно, вчера, 3 мая, в небе над Донецкой областью наши воины десантники уничтожили крылатую ракету армии рф.

"Российское ракетное оружие было направлено забрать жизнь многих мирных украинцев, однако было сбито воинами-десантниками", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

Также отмечается, что данная ракета стала уже шестой, которую удалось уничтожить подразделениям противовоздушной обороны ДШВ ВСУ.

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