Что может предпринять агрессор для наступления на Одесскую область

Учитывая ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман, можно предположить, что враг пытается разрушить инфраструктуру и отрезать часть территории области от сообщения с главными трассами и областным центром. Угроза высадки десанта в регионе все еще существует, говорит военный эксперт Олег Жданов. Ведь, во-первых, у россии остается еще 6 кораблей для высадки десанта. Каждый из них может взять на борт батальон, вместе они теоретически могут высадить полк.

Мост через лиман, скриншот

Однако у Украины есть противокорабельные ракеты, которыми наши войска будут наносить огневые поражения по кораблям. Поэтому скорее всего эскадра рф вряд ли рискнет приблизиться к нашим берегам. На морском побережье остается береговая оборона, возможно, придется перебрасывать туда войска. Это также может быть стратегией врага — не столько наступать там, сколько отвлекать на другое направление и таким образом ослабить ВСУ на востоке.

Российское руководство может пойти на авантюру и попытаться зайти быстроходными катерами в Днестровский лиман и там произвести высадку десанта. Хотя украинцы уже показали, как уничтожили катер "Байрактаром", также по катерам можно применять артиллерию. По мнению эксперта, вряд ли рф решится на это.

А вот имеющаяся в Приднестровье группировка (ПМР) не способна оказать существенное боевое влияние, ее боевые возможности сильно ограничены, добавляет он. Поэтому склоняется к мнению, что, скорее всего, в регионе будут продолжаться демонстрационные действия врага, до реальной высадки десанта не дойдет. С другой стороны, украинцы уже контролируют на расстоянии остров Змеиный, уничтожив там оккупантов и двигающиеся у острова катера.

Как сообщал портал, оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям.

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