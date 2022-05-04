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Что может предпринять агрессор для наступления на Одесскую область

Россия может попытаться высадить десант в Одесской области

4 мая 2022, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Учитывая ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман, можно предположить, что враг пытается разрушить инфраструктуру и отрезать часть территории области от сообщения с главными трассами и областным центром. Угроза высадки десанта в регионе все еще существует, говорит военный эксперт Олег Жданов. Ведь, во-первых, у россии остается еще 6 кораблей для высадки десанта. Каждый из них может взять на борт батальон, вместе они теоретически могут высадить полк.

Что может предпринять агрессор для наступления на Одесскую область

Мост через лиман, скриншот

Однако у Украины есть противокорабельные ракеты, которыми наши войска будут наносить огневые поражения по кораблям. Поэтому скорее всего эскадра рф вряд ли рискнет приблизиться к нашим берегам. На морском побережье остается береговая оборона, возможно, придется перебрасывать туда войска. Это также может быть стратегией врага — не столько наступать там, сколько отвлекать на другое направление и таким образом ослабить ВСУ на востоке.

Российское руководство может пойти на авантюру и попытаться зайти быстроходными катерами в Днестровский лиман и там произвести высадку десанта. Хотя украинцы уже показали, как уничтожили катер "Байрактаром", также по катерам можно применять артиллерию. По мнению эксперта, вряд ли рф решится на это.

А вот имеющаяся в Приднестровье группировка (ПМР) не способна оказать существенное боевое влияние, ее боевые возможности сильно ограничены, добавляет он. Поэтому склоняется к мнению, что, скорее всего, в регионе будут продолжаться демонстрационные действия врага, до реальной высадки десанта не дойдет. С другой стороны, украинцы уже контролируют на расстоянии остров Змеиный, уничтожив там оккупантов и двигающиеся у острова катера.

Как сообщал портал, оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KmsUSvGWZUs
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