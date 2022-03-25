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Главная Новости Оборона 2022 Украинские десантники одним метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)
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Украинские десантники одним метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Десантники "демилитаризовали" российский танк

сегодня, 11:25
Автор:

Денис
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Украинские десантники показали, как уничтожают оккупантов вместе с их бронетехникой. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штабе Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники одним метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Противотанкисты Десантно-штурмовых войск Украины одним метким выстрелом превратили бронетехнику оккупантов в груду металлолома. 

"Рубрика еТАНЧИК. В этот раз российская бронемашина попала в прицел противотанкистов ДШВ ВС Украины в Донецкой области. Вместе победим! Всегда первые!", — пишут в Генштабе Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. Вооруженные силы освободили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ВСУ полностью освободили от оккупантов село в Киевской области: подробности. Дмитрий Линько рассказал, что ВСУ уничтожили 2 танка и 9 российских БПМ. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Шольц отказался платить за газ рублями: как мир не ведется на шантаж Путина. Олаф Шольц напомнил, что контрактами предусмотрены доллары или евро. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали об очередном фиаско: российский вертолет разгромил собственные позиции на Харьковщине. Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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