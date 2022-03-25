Украинские десантники одним метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские десантники показали, как уничтожают оккупантов вместе с их бронетехникой. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штабе Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Противотанкисты Десантно-штурмовых войск Украины одним метким выстрелом превратили бронетехнику оккупантов в груду металлолома.

"Рубрика еТАНЧИК. В этот раз российская бронемашина попала в прицел противотанкистов ДШВ ВС Украины в Донецкой области. Вместе победим! Всегда первые!", — пишут в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. Вооруженные силы освободили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт россиян, убили 40 захватчиков, других ищут. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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