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Очередное фиаско: российский вертолет разгромил собственные позиции на Харьковщине

Российские оккупанты на Харьковщине потерпели очередное фиаско

сегодня, 20:37 comments1262
Автор:

Карина Ожерельева
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Российский вертолет обстрелял позиции российских оккупантов вблизи Малой Рогани в Харьковской области. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Телеграмме.

Очередное фиаско: российский вертолет разгромил собственные позиции на Харьковщине

Военный вертолет - фото из открытых источников

"Утром российского вертолета "качественно отработал" свои позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", — заявил Синегубов.

Также Синегубов выразил надежду на то, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов.

Как сообщали ранее "Комментарии", парламент упростил работу местного самоуправления во время войны. Украинский парламент принял законопроект №7153, цель которого — упростить функционирование местного самоуправления и правительства на период военного положения. Теперь этот документ существенно обновлен. Принятие законопроекта позволит представителям местной власти быстрее и эффективнее принимать решения в условиях войны.

Также "Комментарии" писали, что в результате украинцы получили право на досрочную пенсию: кого это будет касаться. Эти лица имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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Источник: https://t.me/synegubov/2728
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