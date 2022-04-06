Украинские десантники мастерски уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины-десантники уничтожили очередную единицу техники оккупантов. Видео с поля боя было опубликовано на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники с помощью ПТРК уничтожили танк врага вместе с его экипажем.

"Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", — сообщает Командование ДШВ ВС Украины.

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