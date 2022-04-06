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Украинские десантники мастерски уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Воины ДШВ в очередной раз продемонстрировали своё мастерство

6 апреля 2022, 12:39
Автор:

Денис
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Украинские воины-десантники уничтожили очередную единицу техники оккупантов. Видео с поля боя было опубликовано на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники мастерски уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники с помощью ПТРК уничтожили танк врага вместе с его экипажем. 

"Расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная боевая единица российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", — сообщает Командование ДШВ ВС Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на ООН надеться не стоит: почему РФ не уберут из Совбеза ООН – какая польза от такой организации. За последние 20 лет в ООН так и не сумели найти рычаги, чтобы прекратить хотя бы один военный конфликт на планете. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что правительство сформировало пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. Продовольственная безопасность во время войны: какое решение уже принял Кабмин – что за ним стоит. 
Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт и технику оккупантов в Запорожской области. Наши воины героически защищают Украину от агрессора. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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