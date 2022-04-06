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ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт и технику оккупантов в Запорожской области

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

6 апреля 2022, 11:10
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают стойко держать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт и технику оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Согласно официальным данным по состоянию на вечер пятого апреля и утро шестого апреля в Запорожской области наши воины уничтожили:

• 23 оккупанта;

• три боевые бронированные машины;

• пять автомобилей;

• две реактивные системы залпового огня;

• один 120-мм миномет.

Также военнослужащим Сил обороны Запорожского края удалось полностью разрушить вражеский контрольно-наблюдательный пункт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что новые санкции против России: так ли эффективны и как еще Запад может помочь Украине. Что думают эксперты о пятом пакете санкций против агрессора и смогут ли они помочь в сложившейся ситуации. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в СМИ появилась карта тех стран, которые выступили за оккупантов, и тех, кто встал на сторону Украины. На стороне оккупантов – Беларусь, Сирия, Мьянма, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Венесуэла, Эритрея (Восточная Африка). Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что возобновление продолжается: что происходит на рынке труда в Украине. В Work.ua проанализировали рынок труда в Украине. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что масштабы сейчас в 10-20 раз больше: волонтеры рассказали, что сегодня очень нужно военным. Украинским защитникам очень нужны броня и экипировка. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60392/situatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-stanom-na-06.-04.2022-roku-0800---zsu,-42-doba-video.html
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