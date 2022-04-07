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Украинские десантники мастерски уничтожили очередной танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

7 апреля 2022, 13:32
Автор:

Денис
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Украинские воины-десантники вновь продемонстрировали свое мастерство и уничтожили вражеский танк. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские десантники мастерски уничтожили очередной танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Наши защитники одним точным попаданием уничтожили танк оккупантов. 

"Разведчик 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады запечатлел момент уничтожения российского танка его побратимами-десантниками", — сообщает Генеральный штаб ВС Украины. 

Также в Геншабе опубликовали видео с поля боя. На кадрах можно увидеть как в одно мгновенье грозная боевая машина превращается груду металлолома. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Раду внесли важный законопроект о волонтерах: эксперты дали оценку такой инициативе. Волонтеры во время войны с Россией стали надежным тылом для украинской армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны. Советник главы Офиса Президента. дал объяснение, почему украинцы не знали о начале войны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что русский мир – это то, чего врагу не пожелаешь: Комаров показал ужасные последствия бомбежек РФ. Многие люди остались без жилья, на которое они копили целую жизнь. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что бойцы ССО захватили несколько единиц техники российской ПВО (ФОТО). Захваченная вражеская техника пригодна для использования. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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