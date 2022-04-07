Украинские десантники мастерски уничтожили очередной танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины-десантники вновь продемонстрировали свое мастерство и уничтожили вражеский танк. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники одним точным попаданием уничтожили танк оккупантов.

"Разведчик 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады запечатлел момент уничтожения российского танка его побратимами-десантниками", — сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Также в Геншабе опубликовали видео с поля боя. На кадрах можно увидеть как в одно мгновенье грозная боевая машина превращается груду металлолома.

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