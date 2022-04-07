Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о начале войны

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Карина Ожерельева
Украинские власти решили не распространять якобы уже давно известную информацию о полномасшабном вторжении России, поскольку "пришлось выбирать между плохим и очень плохим". Выбор был оправдан, поскольку из-за паники среди населения, которую могло спровоцировать такое сообщение, Украина эту войну "не вытащила бы". Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью журналисту "ISLND TV" Сергею Иванову.
Арестович - фото из открытых источников
Как сообщил Арестович, еще в октябре или ноябре украинские власти не знали, действительно ли РФ нападет на Украину. Лично Арестович получил информацию о вторжении в начале декабря. Вопрос был только в том, когда именно РФ совершит нападение. В это время в Украине началась подготовка к войне: мобилизация резервов, проведение учений, работа с местными властями.
Арестович отметил, что украинцам не сообщили о войне из-за того, что в государстве тогда началась бы массовая утечка беженцев и они бы забили все дороги. Приблизительно 8-10-12 миллионов человек в таком случае полностью парализовали бы дороги, заблокировав движение украинской армии, которая не смогла бы пройти к линиям обороны.
Как сообщали ранее "Комментарии", в НАТО рассматривают вопросы поставки тяжелого оружия Украине.
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