Украинские артиллеристы уничтожили "глушилку" оккупантов (ВИДЕО)

Украинские артиллеристы продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы ДШВ и Сухопутных войск ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию ​​постановки помех Р-330Ж "Житель".

"Данный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, однако он был успешно уничтожен Защитниками Украины", — командование ДШВ ВСУ.

Также наши военные опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россия уменьшила амбиции: в Пентагоне рассказали, какие теперь цели ставит Кремль в Украине. Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами — вместо соединений по несколько сотен человек.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что уничтожены боеприпасы, живая сила и десятки единиц техники: авиация ВСУ нанесла удары по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще две воздушные цели противника.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Местные СМИ пишут о громком взрыве в центральной части города.

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