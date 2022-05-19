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Главная Новости Оборона 2022 Украинские артиллеристы уничтожили "глушилку" оккупантов (ВИДЕО)
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Украинские артиллеристы уничтожили "глушилку" оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор врагу

сегодня, 13:16
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские артиллеристы уничтожили "глушилку" оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, артиллеристы ДШВ и Сухопутных войск ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию ​​постановки помех Р-330Ж "Житель".

"Данный комплекс предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот, однако он был успешно уничтожен Защитниками Украины", — командование ДШВ ВСУ. 

Также наши военные опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россия уменьшила амбиции: в Пентагоне рассказали, какие теперь цели ставит Кремль в Украине. Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами — вместо соединений по несколько сотен человек. 

Читайте также о том, что новый посол и общая поддержка: что значат шаги США в российско-украинской войне. Утверждением Бриджит Бринк на должность посла в Украине США в очередной раз демонстрируют, что будут усиливать поддержку Украины и в отражении российской агрессии, и в проведении реформ. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что уничтожены боеприпасы, живая сила и десятки единиц техники: авиация ВСУ нанесла удары по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще две воздушные цели противника. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Местные СМИ пишут о громком взрыве в центральной части города. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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