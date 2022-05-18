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В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга

Местные СМИ пишут о громком взрыве в центральной части города

сегодня, 13:17
Автор:

Денис
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В Запорожской области продолжает развиваться движение сопротивления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. 

В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга

Армия РФ

Как стало известно, в городе Мелитополь (Запорожская область), который временно занят оккупантами, партизаны уничтожили российских военных высокого ранга. Отмечается, что противник пытается скрыть данную ситуацию.

Однако сообщается, что вчера в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.

Отметим, по данным местного издания, уже сегодня утром (18 мая) в центре города прогремел взрыв, который был слышен во всех районах населённого пункта. После этого началась перестрелка. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что помощь украинцам от государства во время войны: что с ней так и не так. Эксперты высказали свое мнение, касаемо помощи украинцам от государства. 

Читайте также о том, что "План Маршалла": как ЕС собрался восстанавливать Украину – какие требования для Киева. Евросоюз готов принимать активное участие в восстановлении Украины, но только в обмен на реформы. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что нацдепозитарий продолжит срок зачисления денег по иностранным ценным бумагам. Это обусловлено значительным количеством нормативных документов по санкциям против Российской федерации. 

Также "Комментарии" сообщали Швеция и Финляндия идут в НАТО: о чем говорит реакция РФ и Турции – что это означает для Украины. Запад без долгих обсуждений решил, что с укреплением НАТО на фоне российской агрессии в Украине, тянуть нельзя. 


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Источник: https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/
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