В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга

В Запорожской области продолжает развиваться движение сопротивления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

Армия РФ

Как стало известно, в городе Мелитополь (Запорожская область), который временно занят оккупантами, партизаны уничтожили российских военных высокого ранга. Отмечается, что противник пытается скрыть данную ситуацию.

Однако сообщается, что вчера в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.

Отметим, по данным местного издания, уже сегодня утром (18 мая) в центре города прогремел взрыв, который был слышен во всех районах населённого пункта. После этого началась перестрелка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что помощь украинцам от государства во время войны: что с ней так и не так. Эксперты высказали свое мнение, касаемо помощи украинцам от государства.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что нацдепозитарий продолжит срок зачисления денег по иностранным ценным бумагам. Это обусловлено значительным количеством нормативных документов по санкциям против Российской федерации.

Также "Комментарии" сообщали Швеция и Финляндия идут в НАТО: о чем говорит реакция РФ и Турции – что это означает для Украины. Запад без долгих обсуждений решил, что с укреплением НАТО на фоне российской агрессии в Украине, тянуть нельзя.

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