Украинские артиллеристы уничтожили бронетехнику оккупантов на Запорожском направлении (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать бронетехнику и живую силу оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, украинские защитники с помощью артиллерии нанесли удар по российской технике в Запорожской области.

"Подразделения Территориальной обороны ВС Украины нанесли потери российским оккупантам на Запорожском направлении.", — пишет Генштаб ВСУ.

В Генеральном штабе также опубликовали видео с места событий.

"Результат работы нашей артиллерии", — отмечают военные.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в парламенте спрогнозировали новую фазу боевых действий уже в июне-июле. Оккупанты настроены решительно и хотят взять под контроль не только восток, но и юг Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что мы перешли в новую фазу, — Дмирий Кулеба. Министр МИД рассказал об успехах на дипломатическом фронте. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что бизнес и помощь во время войны: как предприниматели объединились ради победы Украины. "Комментарии" решили узнать, как представители бизнеса помогают украинцам в сверхсложное время. В материле портала — о мощной помощи ВСУ, беженцам и гражданским, оказавшимся в тяжелом гуманитарном положении. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что насколько может затянуться позиционная война с оккупантами. Арестович рассказал о сроке войны с русскими войсками. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!