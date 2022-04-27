Насколько может затянуться позиционная война с оккупантами

Во время эфира с Марком Фейгиным советник президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Приднестровье, заявления России об "освобождении" Молдовы и сроки войны с российскими оккупантами. По его словам, на войну будут влиять многие различные факторы, так что боевые действия могут затягиваться.

Алексей Арестович, фото Facebook

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе, этого конкретного наступления, и переход в позиционку отнюдь не означает конца войны. Это все равно тактические действия, рейды, налеты, обстрелы — это довольно длинная история. Может быть очень длинной, до Нового года. Там все зависит от ряда обстоятельств", — заявил он.

Также Арестович добавил, что новое вооружение от союзников, поставляемых Украине, начнет влиять на ситуацию и применяться активно на поле боя только в конце мая — начале июня, когда будет получено в нужных количествах .

Что касается заявлений Кремля по поводу "освобождения" Молдовы и возможных ракетных ударов по ее территории, в частности, оккупированного ими Приднестровья, то советник главы государства считает, что пока не понятно, к чему все идет. Возможны два варианта развития событий: либо войска из Приднестровья пойдут воевать против молдован – на Кишинев, либо могут попытаться продвинуться в сторону Украины – делать наступление на Одесскую область.

Похоже, что Кремль не пользуется военной логикой, а лишь политической — иметь какие-либо достижения до 9 мая, считает Арестович. По сути это открытие нового операционного направления. Однако у Молдовы могут быть большие неприятности. Власти страны могут обратиться за помощью в Румынию и Украину.

Есть вероятность, что румыны захотят вступиться за молдован. Судьба нашего соседа не безразлична и украинцам. Впрочем, должно быть официальное обращение президентки Маи Санду к украинским властям о помощи, чтобы в дальнейшем уже можно было что-то говорить о Приднестровье, ведь это территория суверенной Молдовы.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Молдовы Майя Санду требовала от России вывести войска из Приднестровья. Эксперты оценили шанс вернуть эти территории во власть Кишинева.

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