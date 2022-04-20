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Главная Новости Оборона 2022 Украинские артиллеристы показали, как уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)
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Украинские артиллеристы показали, как уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины ювелирно уничтожают технику противника и его живую силу

сегодня, 12:26
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы показали, как уничтожают технику оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Артиллеристы Вооруженных сил Украины продемонстрировали своё мастерство в уничтожении противника. Об этом сообщается на официальной странице Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады в социальной сети Facebook. 

Украинские воины опубликовали видео, на котором запечатлена их работа. Артиллеристы ювелирно уничтожают технику противника и его живую силу. 

"Наша артиллерия расчищает поля от вражеской техники каждый день. Никто не остается не замеченным" , — сообщает Отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине уничтожили четыре роты российских десантников - ВСУ. Вооруженные силы Украины уничтожили российских военных парашютно-десантного полка. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что США официально предоставили украинцам статус временной защиты: какие условия. Temporary Protected Status могут получить 60 тысяч украинцев, уже находящихся в США. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, когда лучше сажать картофель, чтобы он порадовал богатым урожаем. Эксперты назвали самые благоприятные и неблагоприятные дни в апреле и мае 2022 года для посадки картофеля. Подробно об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

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Источник: https://www.facebook.com/Окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада-208539159547322/
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