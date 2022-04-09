Удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несёт ядовитую тучу на позиции оккупантов

В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. О ситуации на месте событий рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время круглосуточного телемарафона.

Фото: ТСН

В ответ на вопрос ведущей о ситуации в регионе в настоящее время Гайдай ответил следующим образом:

"Там были остатки азотной кислоты. Где-то около трех тонн. Опять поднялась рыжая туча и снова природа на нашей стороне, потому что эту тучу ветер несёт сейчас на позиции орков. Наши защитники даже сделали фотографию тучи, которая похожа на рыжего пёсика, который пошел бить орков", — отметил Гайдай.

Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, потому как зона поражения возле цистерны составляет не более 550 метров.

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