logo

BTC/USD

42535.17

ETH/USD

3235.33

LTC/USD

112.07

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несёт ядовитую тучу на позиции оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несёт ядовитую тучу на позиции оккупантов

По словам Сергея Гайдая, местному населению ничего не угрожает

сегодня, 20:05 comments2134
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Луганской области оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. О ситуации на месте событий рассказал глава Луганской  военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время круглосуточного телемарафона. 

Удар по цистерне с азотной кислотой в Луганской области: ветер несёт ядовитую тучу на позиции оккупантов

Фото: ТСН

В ответ на вопрос ведущей о ситуации в регионе в настоящее время Гайдай ответил следующим образом:

"Там были остатки азотной кислоты. Где-то около трех тонн. Опять поднялась рыжая туча и снова природа на нашей стороне, потому что эту тучу ветер несёт сейчас на позиции орков. Наши защитники даже сделали фотографию тучи, которая похожа на рыжего пёсика, который пошел бить орков", — отметил Гайдай. 

Глава военно-гражданской администрации заверил, что местному населению ничего не угрожает, потому как зона поражения возле цистерны составляет не более 550 метров. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату. Как украинцы относятся к антироссийским инициативам и российской церкви. 

Читайте также о том, что озвучили приблизительное количество погибших в Чернигове — десятки тел невозможно узнать. В Чернигове с начала войны погибли около 700 человек. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что бойкот сессии ЮНЕСКО: почему более 40 государств объявили о таком решении. ЮНЕСКО будет проводить в 2022 году сессию Комитета всемирного наследия. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Макрон, Ле Пен и российско-украинская война: почему для Украины важны выборы президента Франции. Эксперты рассказали, почему, несмотря на множество вопросов у украинцев к действующему президенту Франции он остается самым удобным для украинского общества. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!