У ВСУ есть успехи на нескольких направлениях в Харьковской области - Синегубов

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал об успехах наших военных в области. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ХОГА.

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Наши воины продолжают героически защищать Украину и держать оборону Харькова и области. Синегубов сообщил, что украинские воины имеют значительные успехи в области. Однако, как отметил глава ХОГА, не о всех успехах можно сообщать.

"Имеет успехи по Роганском направлении, имеет успехи по Дергачевскому направлении. Кроме того, враг несёт значительные потери на Изюмском направлении. Потери среди живой силы, бронетехники. Там наши вооруженные силы постоянно ведут боевые действия" — рассказал Олег Синегубов.

Также глава ХОГА отметил, что Изюмское направление остается самой горячей точкой на территории области.

"Мы сделаем всё возможное для того, чтобы не пропустить оккупантов в Донецкую и Луганскую области, через Изюмское направление", — заверил Синегубов.

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