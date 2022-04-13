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У ВСУ есть успехи на нескольких направлениях в Харьковской области - Синегубов

Изюмское направление остается самой горячей точкой на территории области

сегодня, 13:51
Автор:

Денис
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Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал об успехах наших военных в области. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ХОГА. 

У ВСУ есть успехи на нескольких направлениях в Харьковской области - Синегубов

ВСУ

Наши воины продолжают героически защищать Украину и держать оборону Харькова и области. Синегубов сообщил, что украинские воины имеют значительные успехи в области. Однако, как отметил глава ХОГА, не о всех успехах можно сообщать. 

"Имеет успехи по Роганском направлении, имеет успехи по Дергачевскому направлении. Кроме того, враг несёт значительные потери на Изюмском направлении. Потери среди живой силы, бронетехники. Там наши вооруженные силы постоянно ведут боевые действия" — рассказал Олег Синегубов. 

Также глава ХОГА отметил, что Изюмское направление остается самой горячей точкой на территории области. 

"Мы сделаем всё возможное для того, чтобы не пропустить оккупантов в Донецкую и Луганскую области, через Изюмское направление", — заверил Синегубов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что битва за Донбасс и аппетиты Кремля: что может остановить Путина. Эксперты рассказали, в каком случае Путин может отказаться от своих планов и остановить так называемую "спецоперацию" в Украине. 

Также "Комментарии" писали о том, что Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину — "обида переросла в паранойю". Макрон назвал причину вторжения россии в Украину. 

Читайте также о том, что задержание Медведчука: что за этим стоит – почему лидер ОПЗЖ теперь не интересен РФ. Виктор Медведчук может знать важные сведенья о планах Кремля в Украине. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Минобороны назвали ключевые цели оккупантов: есть ли риск возобновления боев во всех регионах Украины. Анна Маляр сообщила главную цель россии в Украине. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WzL-81c5fFA&t=72s
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