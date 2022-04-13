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В Минобороны назвали ключевые цели оккупантов: есть ли риск возобновления боев во всех регионах Украины

Анна Маляр сообщила главную цель россии в Украине

сегодня, 11:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Главная задача российских оккупантов – попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Однако существует и угроза враждебного наступления на другие регионы Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

В Минобороны назвали ключевые цели оккупантов: есть ли риск возобновления боев во всех регионах Украины

Анна Маляр - фото из открытых источников

"Вооруженные силы Украины освободили Киевскую область от россиян и те вынуждены были покинуть нашу территорию. Вместе с тем, мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только на востоке, возможен. Мы рассматриваем такой сценарий", — отметила Анна Маляр.

Также заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что россия рассматривает Херсонскую и Харьковскую области как территорию применения своих вооруженных сил.

"Сегодня ключевая задача российских войск — это восток и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. В то же время возможна угроза и другим регионам. Война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить, что снижается активность. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли продвигаться враг дальше", — отметила Анна Маляр.

Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, что заставило Путина поменять командующего войной в Украине. Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне расстроили РФ: основное оружие из большого пакета помощи уже в Украине. Пентагон также работает над программой дополнительной поставки ракет Javelin еще на 100 млн долларов.


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