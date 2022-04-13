В Минобороны назвали ключевые цели оккупантов: есть ли риск возобновления боев во всех регионах Украины

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Карина Ожерельева
Главная задача российских оккупантов – попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Однако существует и угроза враждебного наступления на другие регионы Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.
Анна Маляр - фото из открытых источников
Также заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что россия рассматривает Херсонскую и Харьковскую области как территорию применения своих вооруженных сил.
Как сообщали ранее "Комментарии", в британской разведке рассказали, что заставило Путина поменять командующего войной в Украине. Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне расстроили РФ: основное оружие из большого пакета помощи уже в Украине. Пентагон также работает над программой дополнительной поставки ракет Javelin еще на 100 млн долларов.
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