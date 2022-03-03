"У Путина нет шансов выиграть": Кулеба обратился к Западу с просьбой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента России Владимира Путина нет шансов на победу в войне против Украины и обратился с просьбой к странам Запада. Такое заявление сделал Кулеба на своей странице в Twitter.

Жители Энергодара блокируют российских оккупантов - Twitter Дмитрия Кулебы

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить. На этом фото мирные жители вчера блокировали российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Закрой небо немедленно!" – написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Как сообщали ранее "Комментарии", в СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и "живом щите" из иностранцев. Вражеская пропаганда сообщает, что президент РФ Путин сделал заявление, что кафиры "делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение индийских студентов из Харькова на семью", потому что они "взяты в заложники украинскими силовиками, которые используют их как живой щит". В Центре противодействия дезинформации сообщили, что Украина максимально помогает в эвакуации иностранцев.

Также "Комментарии" писали, что Укрзалізниця предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян. Укрзализныця сообщает, что сейчас вагоны уже находятся на железнодорожных станциях и ожидают полной погрузки. Кроме того, по информации Укрзализныци, сейчас отрабатывается регламент движения таких вагонов, учитывая санитарное расстояние от других поездов и населенных пунктов.

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