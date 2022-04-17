Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

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Мокрик Анастасия
С первого дня войны в Украине российская армия потеряла уже более 20 тысяч своих военных. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
Согласно официальным данным, потери российской армии по состоянию на 17 апреля следующие:
- личный состав — 20 300 человек;
- танки ‒ 773 единицы;
- боевые бронированные машины ‒ 2002 единиц;
- артиллерийские системы – 376 единиц;
- РСЗО — 127 единиц;
- средства ПВО — 66 единиц;
- самолеты – 165 единиц;
- вертолеты – 146 единиц;
- автомобильная техника — 1471 единиц;
- корабли/катера — 8 единиц;
- цистерны с ГСМ — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;
- Специальная техника – 27;
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, какая ситуация в Украине на 53 день войны. В Генштабе рассказали, что делает враг занятых им позициях, а также о том, сколько российской техники украинским военным удалось уничтожить за последние сутки.
Портал "Комментарии" писал о том, что Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины. По данным британской разведки, РФ сместила курс, однако ее цели при этом остались прежними — заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" передавал, что российские военнослужащие, которые оккупировали Херсон, хотят провести там псевдореферендум и создать "народную республику". Уже известно, когда по плану захватчиков должен состояться референдум. Тем временем в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени.
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