Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

С первого дня войны в Украине российская армия потеряла уже более 20 тысяч своих военных. Об этом сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Согласно официальным данным, потери российской армии по состоянию на 17 апреля следующие:

- личный состав — 20 300 человек;

- танки ‒ 773 единицы;

- боевые бронированные машины ‒ 2002 единиц;

- артиллерийские системы – 376 единиц;

- РСЗО — 127 единиц;

- средства ПВО — 66 единиц;

- самолеты – 165 единиц;

- вертолеты – 146 единиц;

- автомобильная техника — 1471 единиц;

- корабли/катера — 8 единиц;

- цистерны с ГСМ — 76;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148;

- Специальная техника – ​​27;

- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, какая ситуация в Украине на 53 день войны. В Генштабе рассказали, что делает враг занятых им позициях, а также о том, сколько российской техники украинским военным удалось уничтожить за последние сутки.

Портал "Комментарии" писал о том, что Россия продолжает переброс военной техники на восток Украины. По данным британской разведки, РФ сместила курс, однако ее цели при этом остались прежними — заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" передавал, что российские военнослужащие, которые оккупировали Херсон, хотят провести там псевдореферендум и создать "народную республику". Уже известно, когда по плану захватчиков должен состояться референдум. Тем временем в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени.

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