Столтенберг назвал цель Путина в войне в Украине – "мы ожидаем великого наступления РФ"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нет никаких признаков того, что президент РФ изменил цель войны против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса.

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

"Самый легкий способ остановить эту войну состоит в том, чтобы президент Путин вывел все свои войска и прекратил войну, и сел за стол переговоров и участвовал в серьезных дипломатических усилиях для поиска решения. Но мы должны быть реалистичными, и мы не имеем признаков того, что президент Путин изменил свои общие цели, и они заключаются в контроле над Украиной и достижении значительных военных побед на поле боя", — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, следует ожидать большого наступления России на Востоке Украины.

"Мы не видим российского отступления, а то, что мы видим, что Россия перегруппировывает и перемещает силы, перевозит с северной Украины, но в то же время, перемещает эти силы к востоку, и мы ожидает великой битвы на Донбассе, великого российского наступления ", – отметил Столтенберг.

Как заявил генсек НАТО, именно по этой причине сегодня страны-члены НАТО отметили срочность предоставления большей поддержки для Украины.

"Это также является причиной, почему мы должны конечно работать для быстрого завершения этой войны, и это причина, почему союзники ввели тяжелую цену для президента Путина и России", — сообщил Столтенберг.

Как сообщили ранее "Комментарии", Арестович рассказал, почему Россия уклоняется от переговоров с Украиной. Россия заявляет об угрозе срыва переговоров с Украиной, хотя сама нуждается в них больше, чем наше государство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!