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Столтенберг назвал цель Путина в войне в Украине – "мы ожидаем великого наступления РФ"

НАТО предупреждает, что нет никаких признаков, что Путин изменил свою цель в войне

7 апреля 2022, 21:14
Автор:

Карина Ожерельева
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нет никаких признаков того, что президент РФ изменил цель войны против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса.

Столтенберг назвал цель Путина в войне в Украине – "мы ожидаем великого наступления РФ"

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

"Самый легкий способ остановить эту войну состоит в том, чтобы президент Путин вывел все свои войска и прекратил войну, и сел за стол переговоров и участвовал в серьезных дипломатических усилиях для поиска решения. Но мы должны быть реалистичными, и мы не имеем признаков того, что президент Путин изменил свои общие цели, и они заключаются в контроле над Украиной и достижении значительных военных побед на поле боя", — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, следует ожидать большого наступления России на Востоке Украины.

"Мы не видим российского отступления, а то, что мы видим, что Россия перегруппировывает и перемещает силы, перевозит с северной Украины, но в то же время, перемещает эти силы к востоку, и мы ожидает великой битвы на Донбассе, великого российского наступления ", – отметил Столтенберг.

Как заявил генсек НАТО, именно по этой причине сегодня страны-члены НАТО отметили срочность предоставления большей поддержки для Украины.

"Это также является причиной, почему мы должны конечно работать для быстрого завершения этой войны, и это причина, почему союзники ввели тяжелую цену для президента Путина и России", — сообщил Столтенберг.

Как сообщили ранее "Комментарии", Арестович рассказал, почему Россия уклоняется от переговоров с Украиной. Россия заявляет об угрозе срыва переговоров с Украиной, хотя сама нуждается в них больше, чем наше государство.


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