Стало известно, откуда на самом деле готовилось нападение на Беларусь

В распоряжении ГУР МО Украины оказались документы, которые свидетельствуют о том, что армия РФ готовила вторжение в Беларусь. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Армия РФ

Согласно информации ГУР МО, после фальсификаций президентских выборов в Беларуси Вооруженные силы России разработали план вторжения и подавления народных протестов.

"Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси", — сообщает ГУР МО Украины.

Наши разведчики заявляют, что оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания россии “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.

"Одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против соседнего гусударства является “Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”", — ГУР МО Украины.

Также ГУР МО опубликовало документы, которые оказались в распоряжении ведомства.

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