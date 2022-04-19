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Стало известно, откуда на самом деле готовилось нападение на Беларусь

РФ планировала вторжение и захват территории Беларуси - ГУР МО

сегодня, 14:20
Автор:

Денис
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В распоряжении ГУР МО Украины оказались документы, которые свидетельствуют о том, что армия РФ готовила вторжение в Беларусь. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 

Стало известно, откуда на самом деле готовилось нападение на Беларусь

Армия РФ

Согласно информации ГУР МО, после фальсификаций президентских выборов в Беларуси Вооруженные силы России разработали план вторжения и подавления народных протестов.

"Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси", — сообщает ГУР МО Украины. 

Наши разведчики заявляют, что оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания россии “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.

"Одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против соседнего гусударства является “Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”", — ГУР МО Украины. 

Также ГУР МО опубликовало документы, которые оказались в распоряжении ведомства. 

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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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