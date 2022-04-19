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Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов

Битва за Донбасс уже продолжается, враг пытается наступать и хочет оцепить некоторые города

сегодня, 11:25
Автор:

Козлова Альбіна
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В эфире телемарафона советник президента Алексей Арестович прокомментировал бои на востоке Украины и объяснил, как изменили тактику оккупанты. Аналитик прогнозирует поражение россии в битве за Донбасс и Луганщину.

Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов

Алексей Арестович, фото Facebook

По его словам, украинцы должны быть готовы к тому, что ракетные удары по городам будут осуществляться до последнего дня войны. Поэтому не нужно игнорировать воздушную тревогу, а следует идти в укрытие или соблюдать правила двух стенок – прятаться в коридоре, или бомбоубежище. У россии еще очень много ракет, еще сотни. Конечно, часть резервов они оставят на "страшную войну с НАТО", о которой они грезят. Однако еще месяц точно будут ракетные обстрелы, говорит он.

"Безопасных мест на территории Украины не существует. Если воздушная тревога, надо идти в укрытие или выполнять правило двух стенок: одна стена наружная, другая внутренняя. В основном, они бьют ракетами воздушного базирования и таких у них сотни", — говорит советник.

О боях на востоке Алексей Арестович объясняет, что там наступление длится 12 сутки, официально началось позавчера. Российские войска начали воевать по учебникам. Оккупанты накопили под Изюмом 25 тысяч живой силы и пытаются отдельными ротами продвигаться, вклиниться и прорвать оборону ВСУ. Также они пытаются продвигаться в направлении Гуляйполя, чтобы окружить наши войска.

Сейчас в Украине воюет последний оперативный резерв россии, остается еще 10-15 тысяч, которые воевали на севере, но они преимущественно пишут рапорты об увольнении.

Первоначальная задача военного руководства россии по захвату территорий и выходу к Днепру и Запорожью сократилась в несколько раз. Теперь они планируют окружить Краматорск, Славянск, взять Рубежное, Попасную, Северодонецк, прорвать оборону в изюмском направлении. Однако враг не продвинулся на фронте этой ночью.

Успеха  оккупанты не достигнут, битва за Донбасс не будет в их пользу, поэтому волноваться не нужно, но и не питать иллюзий.

"Конечно, это наступление, возьмут парочку населенных пунктов, конечно, что будут потери и у нас. Но в общем их наступление провалится, я даю 99% на это. Потому что силы, которую они накопили, недостаточно. Поэтому битва за Донбасс не будет на их пользу", — сказал Арестович.

Как сообщал портал "Комментарии", враг понес значительные потери в Луганской области.


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