США допускают ослабление санкций против России: названо условие

США готовы говорить о послаблении санкций против России. Однако это возможно только если Россия уведет свои войска из Украины. В случае каких-либо новых угроз Соединенные Штаты вернут санкции. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью "РБК-Украина".

Виктория Нуланд - фото из открытых источников

"Если россияне действительно пойдут, то можно было бы сравнить какое-либо ослабление санкций с выводом их войск. Но мы также должны быть готовы вернуть эти санкции, повторно применить их, если Путин вернется или будет угрожать вернуться", — заявила Виктория Нуланд.

Также заместитель госсекретаря США отметила, что Украина может высказать просьбу об отправке международных миротворцев мониторинга соглашения, которые проследят за выведением российской армии и обеспечением безопасности вдоль границы.

"Поэтому мы открыты для разговора о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", — заявила Виктория Нуланд.

Как сообщали ранее "Коммментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

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