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"Спасибо российским пропагандистам": ВСУ уничтожили военную технику, которая обстреливала Северодонецк

Пропагандисты "засветили" позицию, с которой обстреливали украинские города

21 мая 2022, 22:06
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили технику оккупантов в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Спасибо российским пропагандистам": ВСУ уничтожили военную технику, которая обстреливала Северодонецк

ВСУ

Так, по информации Гайдая, защитники Украины уничтожили технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!", — отметил Гайдай. 

Также глава ОВА опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской боевой машины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Харьковской области нашли убитых российских военных: среди них был подполковник (ФОТО). Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде вс рф. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что рост курса бьет рекорды: почему так происходит и почему через 2-3 месяца курс снова может быть 30. В Украине наблюдается дефицит валюты, но ситуация вскоре может измениться. Читайте об этом в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что почему аннексия новых территорий закончится большой бедой для РФ – решится ли Путин на такой шаг. Аннексия будет означать жизнь под санкциями для многих поколений россиян. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что лишили пляжников "стратегического объекта": оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. 20 мая по Одесской области был нанесён очередной ракетный удар. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga
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