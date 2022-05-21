"Спасибо российским пропагандистам": ВСУ уничтожили военную технику, которая обстреливала Северодонецк

Украинские воины уничтожили технику оккупантов в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по информации Гайдая, защитники Украины уничтожили технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!", — отметил Гайдай.

Также глава ОВА опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской боевой машины.

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