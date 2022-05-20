Лишили пляжников "стратегического объекта": оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Фото: ОК "Юг"

Как стало известно, сегодня, 20 мая по Одесской области был нанесён очередной ракетный удар с применением авиации. Сообщается, что в результате обстрела был разрушен пляжный туалет.

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" ячейку нацизма. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет.", — пишет ОК "Юг".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Москве вновь намекнули, что ждут от Киева сигнал о возобновлении переговоров. У Путина продолжают обстреливать Украину, но хотят поговорить о прекращении огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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