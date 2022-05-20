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Лишили пляжников "стратегического объекта": оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

20 мая по Одесской области был нанесён очередной ракетный удар

сегодня, 16:08
Автор:

Денис
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Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице  в социальной сети Facebook. 

Лишили пляжников "стратегического объекта": оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области

Фото: ОК "Юг"

Как стало известно, сегодня, 20 мая по Одесской области был нанесён очередной ракетный удар с применением авиации. Сообщается, что в результате обстрела был разрушен пляжный туалет. 

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, решисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" ячейку нацизма. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет.", — пишет ОК "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Москве вновь намекнули, что ждут от Киева сигнал о возобновлении переговоров. У Путина продолжают обстреливать Украину, но хотят поговорить о прекращении огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Шойгу анонсировал полную оккупацию одной из областей на Донбассе. Сергей Шойгу заявил, что оккупанты "продолжают расширять контроль над территориями Донбасса". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что украинские воины уничтожили еще шесть офицеров противника (ФОТО). ВСУ дают достойный отпор противнику. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что всё больше украинцев возвращается домой: сколько граждан пересекло западную границу за последние сутки. За 19 мая с Украины выбыли более 35 тысяч человек. Подробнее об этом вы можете прочитать  на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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