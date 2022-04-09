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Состоялся третий обмен пленными: сколько украинцев вернулись домой

Среди освобожденных - 14 гражданских

9 апреля 2022, 23:05 comments1040
Автор:

Денис
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Украине удалось вернуть еще несколько своих граждан. Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Состоялся третий обмен пленными: сколько украинцев вернулись домой

Ирина Верещук. Фото: Офис президента

Как стало известно, сегодня (9 апреля) по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся третий обмен пленными. Всего домой вернулись еще 26 человек. 

" 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", — написала Ирина Верещук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Столтенберг назвал цель Путина в войне в Украине – "мы ожидаем великого наступления РФ". НАТО предупреждает, что нет никаких признаков, что Путин изменил свою цель в войне. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Украину должно быть поставлено тяжелое вооружение из третьих стран – экс-советник министра обороны США. Украине могут дать системы ПВО дальнего радиуса и дальнобойную артиллерию. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты не выпускают мужчин из оккупированных районов Запорожской области. На временно оккупированных территориях фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что  в Кремле признали, что понесли "значительные потери" в войне против Украины. Песков подтвердил, что русская армия понесла значительные потери в войне. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашей статье.


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Источник: https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine
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Обсуждения

Жека

9 апреля 2022, 22:36

Скільки віддали - теж таємниця???

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