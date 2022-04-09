Состоялся третий обмен пленными: сколько украинцев вернулись домой

Украине удалось вернуть еще несколько своих граждан. Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ирина Верещук. Фото: Офис президента

Как стало известно, сегодня (9 апреля) по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся третий обмен пленными. Всего домой вернулись еще 26 человек.

" 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", — написала Ирина Верещук.

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