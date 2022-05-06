Состоялся очередной обмен пленными: сколько украинцев вернулись домой

Сегодня, 6 мая состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на своей официально странице в социальной сети Facebook.

Ирина Верещук, фото Офиса президента

Как стало известно, домой возвращаются 41 человек, включая 11 женщин, а именно:

• 28 военнослужащих;

• 13 гражданских лиц.

"Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", — сообщила Ирина Верещук.

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