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СНБО подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины

Оккупантам удалось "пройти" в двух городах, сейчас продолжаются бои

сегодня, 21:39
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские военные начали новый этап наступления на востоке Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

СНБО подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины

Техника оккупантов – фото из открытых источников

"Это официальное заявление. Сегодня утром почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей кафиры попытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся, только в двух городах они [оккупанты] прошли. Это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои, мы не сдаем свои территории и попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", — заявил Данилов во время телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", РФ сосредоточила в Черном море много крылатых ракет. В акватории Черного моря находится пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", всего у них не менее 36 ракет. За прошедшие сутки число вылетов экипажей оперативно-тактической авиации РФ увеличилось в полтора раза.

Также "Комментарии" писали, что глава Луганской ОВА объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной — "не надо искать предательство". Глава Луганской областной военной администрации объяснил, почему украинские военные вышли из Кременной. Вооруженные силы Украины должны перегруппироваться, чтобы повторно идти в бой, потому что российские военные начали равнять город с землей вместо атаки.

Читайте на портале "Комментарии": пропаганду никто не отменял: кафиры в Геническе установили памятник российскому революционеру. Во временно оккупированном городе оккупанты вместе с коллаборантами установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.


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