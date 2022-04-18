СНБО подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Российские военные начали новый этап наступления на востоке Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
Техника оккупантов – фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", РФ сосредоточила в Черном море много крылатых ракет. В акватории Черного моря находится пять российских носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", всего у них не менее 36 ракет. За прошедшие сутки число вылетов экипажей оперативно-тактической авиации РФ увеличилось в полтора раза.
Также "Комментарии" писали, что глава Луганской ОВА объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной — "не надо искать предательство". Глава Луганской областной военной администрации объяснил, почему украинские военные вышли из Кременной. Вооруженные силы Украины должны перегруппироваться, чтобы повторно идти в бой, потому что российские военные начали равнять город с землей вместо атаки.
Читайте на портале "Комментарии": пропаганду никто не отменял: кафиры в Геническе установили памятник российскому революционеру. Во временно оккупированном городе оккупанты вместе с коллаборантами установили памятник российскому революционеру Владимиру Ленину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости