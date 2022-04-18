Сколько техники и живой силы армия РФ потеряла в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали сколько военных и техники потеряла армия РФ с начала войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, с 24 февраля по 18 апреля общие боевые потери армии оккупантов ориентировочно составили:

• личного состава — около 20600 человек ликвидировано;

• танков ‒ 790 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2041 ед;

• артиллерийских систем – 381 ед;

• РСЗО — 130 ед;

• средства ПВО — 67 ед;

• самолетов – 167 ед;

• вертолетов – 147 ед;

• автомобильной техники — 1487 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system — 4.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные о потерях врага уточняются, а их подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ООН уже бьет в набат: как остановить катастрофу, к которой РФ толкает мир из-за войны в Украине. Война в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что жаль было "Стингера": украинские военные рассказали об успешной операции по уничтожению воздушной цели. ВСУ сбили российский вертолет в Харьковской области с ракетного комплекса.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты планируют мобилизовать украинцев еще в двух регионах: что сообщили в Генштабе. 53-е сутки войны с россией: на каких направлениях продолжаются бои.

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