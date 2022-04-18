Сколько техники и живой силы армия РФ потеряла в войне против Украины

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали сколько военных и техники потеряла армия РФ с начала войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, с 24 февраля по 18 апреля общие боевые потери армии оккупантов ориентировочно составили:
• личного состава — около 20600 человек ликвидировано;
• танков ‒ 790 ед;
• боевых бронированных машин ‒ 2041 ед;
• артиллерийских систем – 381 ед;
• РСЗО — 130 ед;
• средства ПВО — 67 ед;
• самолетов – 167 ед;
• вертолетов – 147 ед;
• автомобильной техники — 1487 ед;
• корабли/катера — 8 ед;
• цистерн с ГСМ — 76;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
• специальная техника – 27;
• пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system — 4.
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные о потерях врага уточняются, а их подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ООН уже бьет в набат: как остановить катастрофу, к которой РФ толкает мир из-за войны в Украине. Война в Украине грозит голодом 1/5 населения Земли.
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что жаль было "Стингера": украинские военные рассказали об успешной операции по уничтожению воздушной цели. ВСУ сбили российский вертолет в Харьковской области с ракетного комплекса.
Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты планируют мобилизовать украинцев еще в двух регионах: что сообщили в Генштабе. 53-е сутки войны с россией: на каких направлениях продолжаются бои.
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