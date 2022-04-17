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Главная Новости Оборона 2022 Жаль было «Стингера»: украинские военные рассказали об успешной операции по уничтожению воздушной цели
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Жаль было «Стингера»: украинские военные рассказали об успешной операции по уничтожению воздушной цели

ВСУ сбили российский вертолет в Харьковской области с ракетного комплекса

сегодня, 20:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Жаль было «Стингера»: украинские военные рассказали об успешной операции по уничтожению воздушной цели

Фото иллюстративное / Pixabay

В Харьковской области ВСУ подбили вражеский вертолет Ка-52 без применения современного оружия – "Стингера". Попали в воздушную цель из советской ПЗРК "Игла". Об этом сообщают на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток".

По словам офицера, военным было жаль "Стингера" тратить на вертолеты, низко кружившиеся над позициями. Зенитчики выпустили по вражеской технике две ракеты, одна из которых попала в вертолет Ка-52. Подбитый вертолет упал на поле и сгорел.

Наши военные послали в разведку дрон, чтобы посмотреть где упала враждебная цель. Украинцы говорят, что вертолет стоимостью в 15 миллионов долларов сбила ракета за 100 долларов из зенитного ракетного комплекса.

Военные 93 бригады Холодный Яр удачно отразили попытки врага атаковать с воздуха, но враг продолжает воздушную разведку, посылает самолеты и обстреливает артиллерией. Всего, за 53 суток, Вооруженные силы Украины уже уничтожили 146 вертолетов и 165 самолетов врага.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты планируют мобилизовать украинцев для пополнения своих рядов. Как сообщили в Генштабе, на оккупированных территориях мужчин заставляют идти воевать против ВСУ, такие случаи уже зафиксированы в Харьковской области, вероятно, мобилизация начнется и в Херсонской после псевдореферендума.

Также мы писали , чего ожидать на фронте и какие планы у оккупантов. Арестович рассказал, какова ситуация в Мариуполе, что нужно для деблокады города и почему в Харькове и городах опасности оставаться гражданским.


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Источник: https://www.facebook.com/93OMBr/
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