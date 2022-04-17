Оккупанты планируют мобилизовать украинцев еще в двух регионах: что сообщили в Генштабе

По информации Генерального штаба Вооруженных сил по состоянию на 18 часов 17 апреля, есть информация о принуждении к мобилизации мужчин во временно оккупированных городах, в частности, в городе Изюм.



Фото иллюстративное / Pixabay

Оккупанты планируют провести псевдореферендум и провозгласить так называемую "херсонскую народную республику". Есть информация среди местных на оккупированных территориях, которые после этого будут вынуждать идти воевать против ВСУ на стороне россии.



По данным Днепропетровской военной администрации, вчера вечером враг обстрелял блокпост и окрестности одного из селений в Криворожском районе на границе с Херсонщиной. Пострадавших нет.

На севере есть вероятность, что враг может отправлять диверсионно-разведывательные группы и обстреливать из ракет инфраструктуру.

На Слобожанском направлении оккупанты частично блокируют Харьков, пытаются наносить удары по украинским военным и объектам критической инфраструктуры, обстреливает Харьков.

В Донецкой области оккупанты бомбардируют Мариуполь с Ту-22М3, предпринимали попытки совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении враг удерживает позиции. Разведка сообщает, что возможны провокации. Замечены перекраска техники оккупантами и применение украинского флага в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области.

В Крыму успешная военно-морская операция украинских ВМС и потопление "Москвы" приобрела значительный общественный резонанс. в Крыму Население начинает сомневаться в информации, распространяемой пропагандой оккупационных властей.

В россии зафиксировано более 50 дезертирств на российских полигонах, где военных готовят перед отправкой подразделений для участия в войне с Украиной. ВСУ держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям.

Как сообщал портал "Комментарии", Арестович рассказал, чего ожидать на фронте и какие планы у оккупантов.

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