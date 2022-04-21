Сколько мариупольцев вырвались из города и какая ситуация в Донецкой и Луганской областях

Фото Телеграм Луганская ОВА

Враг продолжает атаки в Луганской и Донецкой областях и пытается прорвать оборону – выйти на административные границы. Часть Луганщины, которая подконтрольна Украине – это 20%. На этих территориях остаются люди, надеющиеся пережить эту войну. Об этом говорит глава ОВА Сергей Гайдай.

Если Россия согласится на перемирие, то это время администрация использует для эвакуации и развоза продуктов и медикаментов для тех, кто остался. В основном это пожилые люди и те, кто не хочет покидать квартиры и дома.



На линии фронта ВСУ отразили девять атак врага, сбили ракету, три БПЛА типа "Орлан-10", уничтожили ракетный комплекс, танк, артиллерийскую систему, 10 бронемашин, две инженерные машины, два автомобиля, склад с боеприпасами оккупантов. Оккупанты пытаются закрепиться в западной части Рубежного, однако им это не удается. В течение ночи россияне штурмовали Попасную (линия фронта посреди города) и направление Новотошкивского. В результате обстрелов повреждены дома в Рубежном и Новодружеске, уничтожены продовольственные склады в Северодонецке, произошло шесть пожаров, спасены пять человек.



По информации Сергея Гайдая, на территориях, которые захватили оккупанты недавно, людей собирают и депортируют в "ЛНР", квартиры грабят россияне. Пока в этих регионах мужчин не мобилизуют, вероятно, боятся бунта. В населённых пунктах "ЛНР" уже забрали на войну всех мужчин и парней. В захваченных городах предпринимателей заставляют перерегистрироваться, ехать в Луганск в специальный центр, оккупанты пограбили отделения "Укрпочты", банки и банкоматы.



20 апреля из Луганщины эвакуированы 110 человек: спасены 14 жителей Рубежного, 11 человек из Северодонецка. Из Лисичанска вывезено 38 человек, 48 жителей Попасной. 21 апреля продолжится эвакуация с Покровской железной дорогой.

Сейчас в области без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (109 173 абонента) – 30 полностью и восемь частично, обесточены 34 населенных пункта – 21 полностью и 13 частично (104 343 потребителя находятся без электроэнергии), водоснабжение отсутствует в Рубежном районе и Лисичанске.



В Донецкой области продолжаются бои. Враг обстреливает Мариуполь, Марьинку, Угледар, Новогродовку, Николаевку, Краматорск, Торецк, Авдеевку, Благодатное, Приволье, Орловку, Рубцы. За сутки 20 апреля ранения получили пять мирных жителей трое в Марьинке, два в Угледаре. В Павловке погибли два человека, ранее ранения также получили люди в Краматорске, Мариуполе и Лимане (три человека). От обстрелов Покровска и Краматорска травмированы четыре человека, убит один человек. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе не установлено.

В результате обстрелов повреждена железнодорожная станция и пути в Новогродовке, общеобразовательная школа в Торецке, фермерское хозяйство в с. Приволье Черкасской ОТГ, частное предприятие в Николаевке и другие объекты инфраструктуры, обесточена шахта Краснолиманская.

Работники ГСЧС 20 апреля эвакуировали из Лимана в Покровск 49 человек, из них 9 детей, четыре человека из села Новоселовка, Очеретинской ТГ, Покровского района в Торецк. Взрывотехники производят разминирование территорий в Покровском и Краматорском районе и изымают кассетные боеприпасы.

На утро 21 апреля президент объявил, что обменяет военнопленных на жителей Мариуполя при условии зеленого коридора для гражданских и военных. Михаил Подоляк и Давид Арахамия сообщили, что готовы выехать для переговоров в Мариуполе с представителями россии по эвакуации военных и гражданских.

По информации Ирины Верещук, по вчерашнему гуманитарному коридору из Мариуполя выехали четыре эвакуационных автобуса. Люди заночевали в Бердянске, утром направляются на Васильевку. 21 апреля эвакуация женщин, детей и пожилых людей продолжится.



Как сообщал портал "Комментарии", минувшей ночью враг потерял много живой силы, так что КаМАЗами оккупанты свозили трупы россиян ближе к Луганску.

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